السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، تمديد وقف إطلاق النار بولاية جنوب كردفان غرب السودان، حتى يتحقق السلام.

ونقلت عن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية بشارة جمعة أرور، قوله: إن مبادرة السودان للسلام في أفريقيا الوسطى تحظى بقبول إقليمي ودولي كبيرين، وإعرابه عن أمله في أن تحدث جولة المحادثات بين الفرقاء اختراقًا يؤدي إلى حدوث اتفاق سلام.

وعرجت صحف الثلاثاء على وضع الحكومة الفلسطينية أمس، نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، التي أوصت بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

ولفتت الانتباه إلى إدانة المديرة العامة لليونسكو اودري ازولاي، مقتل المصور الصحفي والإخباري الليبي محمد بن خليفة، في العاصمة الليبية طرابلس، ودعوتها جميع الضالعين في النزاع المسلح في ليبيا، إلى احترام اتفاقيات جنيف، التي تعترف بالوضع المدني للصحفيين.

// انتهى //

09:58ت م

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الخرطوم 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، تمديد وقف إطلاق النار بولاية جنوب كردفان غرب السودان، حتى يتحقق السلام.ونقلت عن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية بشارة جمعة أرور، قوله: إن مبادرة السودان للسلام في أفريقيا الوسطى تحظى بقبول إقليمي ودولي كبيرين، وإعرابه عن أمله في أن تحدث جولة المحادثات بين الفرقاء اختراقًا يؤدي إلى حدوث اتفاق سلام.وعرجت صحف الثلاثاء على وضع الحكومة الفلسطينية أمس، نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، التي أوصت بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.ولفتت الانتباه إلى إدانة المديرة العامة لليونسكو اودري ازولاي، مقتل المصور الصحفي والإخباري الليبي محمد بن خليفة، في العاصمة الليبية طرابلس، ودعوتها جميع الضالعين في النزاع المسلح في ليبيا، إلى احترام اتفاقيات جنيف، التي تعترف بالوضع المدني للصحفيين.// انتهى //09:58ت م0019

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