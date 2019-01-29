شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للحماية من مخاطر الأمطار الرعدية والان نبدء بالتفاصيل

نبهت هيئة الأرصاد من أمطار رعدية في عدد من المناطق اليوم ، بينهم الشرقية والرياض ، ورغم أن هناك من يعشق الأجواء الباردة وقطرات المطر إلا أن تلك الأجواء تمثل خطورة في كثير من الأحيان خاصة عند تساقط الأمطار الرعدية وجريان الماء في الوديان ، لذلك نقدم 10 نصائح لمواجهة أخطار الأمطار الرعدية.

1- عدم الوقوف بالأماكن المكشوفة أثناء الصواعق الرعدية وتجنب استخدام الهاتف الجوال

2 - عدم الامساك بأجسام معدنية موصلة للكهرباء

3- عدم المجازفة بالدخول بالسيارة أو بدونها الى الوادي في وقت الجريان

4-الاحتماء في مكان آمن اثناء الرياح الشديدة.

5 – اللجوء للدفاع المدني في حالات الطواريء

6-تأكد من سلامة السيارة وخلوها من الأعطال الميكانيكية

7- تأكد من أن لديك الرصيد الكافي لإجراء وإستقبال المكالمات لأن الهاتف المتحرك أحيانا يكون سبيلك.

8- الحذر على الأطفال من البرك المائية والتجمعات خشية غرقهم او مرضهم و التجمعات المائية امام البيوت

9- التأكيد على اغلاق الكهرباء خارج المنزل مثل الاضاءة المكشوفة على الجدران الخارجية.

10- تابع الأرصاد الجوية خلال منصاتها المعتمدة.