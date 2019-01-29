شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للحماية من مخاطر الأمطار الرعدية والان نبدء بالتفاصيل
1- عدم الوقوف بالأماكن المكشوفة أثناء الصواعق الرعدية وتجنب استخدام الهاتف الجوال
2 - عدم الامساك بأجسام معدنية موصلة للكهرباء
3- عدم المجازفة بالدخول بالسيارة أو بدونها الى الوادي في وقت الجريان
4-الاحتماء في مكان آمن اثناء الرياح الشديدة.
5 – اللجوء للدفاع المدني في حالات الطواريء
6-تأكد من سلامة السيارة وخلوها من الأعطال الميكانيكية
7- تأكد من أن لديك الرصيد الكافي لإجراء وإستقبال المكالمات لأن الهاتف المتحرك أحيانا يكون سبيلك.
8- الحذر على الأطفال من البرك المائية والتجمعات خشية غرقهم او مرضهم و التجمعات المائية امام البيوت
9- التأكيد على اغلاق الكهرباء خارج المنزل مثل الاضاءة المكشوفة على الجدران الخارجية.
10- تابع الأرصاد الجوية خلال منصاتها المعتمدة.
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