شكرا لقرائتكم فيديو.. سیول تجرف مواطناً وأمیر المدینة ونائبه يطمئنان عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حرص أمیر منطقة المدينة المنورة الأمیر فیصل بن سلمان ونائبه الأمیر سعود بن خالد الفیصل، على الاطمئنان على صحة مواطن جرفت السیول التي شهدتها المدينة سیارته وكان بداخلها، وكادت تغرقه.

ونشرت إمارة المدينة المنورة عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فیدير يظهر السیارة وهي تقف على حافة أحد مجاري السیول لتسقط في السیل الجارف؛ بسبب كثافة میاه الأمطار.

وظهر متابعات الخليج 365 عبدالرحمن الرحیلي الذي نجا من الغرق برفقة أمیر المدينة المنورة ونائبه؛ حیث سأله الأمیر فیصل عن صحته، مؤكداً له أن كل شيء بسیط مقابل نجاته من الغرق.



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