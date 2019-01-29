شكرا لقرائتكم القوات البرية تدعو المواطنين والمواطنات لمراجعة الخدمة المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت قيادة القوات البرية الملكية السعودية (44) من المواطنين والمواطنات اللذين تقدموا على وظائفها المعلنة في (22 / 04 / 1440هـ) على موقع القوات البرية الإلكتروني كبدلاء للذين لم يراجعوا للمطابقة النهائية مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 05 / 1440هـ إلى يوم الخميس الموافق 25 / 05 / 1440هـ.

وذلك لمطابقة ما تم تسجيله على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية وتؤكد القوات البرية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات وأن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية سوف تعلن عنها على موقع القوات البرية وتطلب القوات البرية من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فرع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب التالية للمطابقة:

الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

أما الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق (معادلة) من وزارة التعليم.

وأشارت القوات البرية إلى أن من لم (يحضر / تحضر) أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة فلن يتم النظر في المستندات التي تُقدَّم بعد نهاية. الفترة المحددة للمطابقة وأن لم يراجع أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية خلال فترة المطابقة يعتبر ذلك عدولاً (منه / منها) عن الرغبة في التوظيف.

وللاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي (هنا).



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