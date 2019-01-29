شكرا لقرائتكم واتساب تطلق ميزة الرد الخاص في المجموعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تستمر شركة واتساب في إطلاق مزايا جديدة لتطبيق المراسلات، وتمثلت أحدث المزايا التي بدأت الوصول إلى مستخدمي واتساب على أنظمة iOS الخاصة بأجهزة أبل، وأندرويد، في إتاحة ”الرد الخاص” على الرسائل في المجموعات.

فأحيانًا يحتاج المشترك في إحدى مجموعات واتساب، إلى الرد على رسالة أحد أعضاء المجموعة بشكل خاص، دون أن يرى الأعضاء الآخرون رده، ولهذا الغرض أطلقت الميزة الجديدة.

وعندما يرغب المستخدم في ذلك، يكفي أن يضغط على الرسالة التي يريد أن يرد عليها بشكل خاص داخل المجموعة، ويختار ” Reply Privately ” أي الرد بشكل خاص.

وعند الضغط على هذا الخيار، يظهر المربع الخاص بكتابة الرسالة، وعند كتابتها وإرسالها يقوم واتساب بإرسال الرد مع الرسالة الأصلية بشكل خاص إلى ذلك الشخص.

وتشبه ميزة الرد خاص إلى حد بعيد، إرسال رسالة مباشرة إلى شخص ما، لكن الفارق هنا أن الرد يكون مرفقاً مع الرسالة الأصلية التي وصلت إلى كل مشتركي المجموعة.



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