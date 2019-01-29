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شكرا لقرائتكم قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بغارات للتحالف في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، مساء أمس، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة؛ ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها من عناصر انقلابية.
واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعًا للميليشيا في منطقة الغدير بجبل حام، مخلّفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالإضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار “23مم”.
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