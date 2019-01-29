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بهدوء وفي وضح النهار، سرق لص لوحةً فنيةً من معرض بالعاصمة الروسية موسكو، أمام جميع رواد المعرض، وخرج بها دون أن يستوقفه أحد.
وقالت وكالة أنباء "فرانس برس": إن الرجل الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، دخل قاعة تريتياكوف لعرض اللوحات الفنية، وحمل لوحة للفنان الروسي أرخيب كونيجي وغادر المكان بهدوء.
وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على الرجل في قرية بضواحي موسكو، واستعادت اللوحة.
وحسب "فرانس برس"؛ فقد بثّت وزارة الداخلية الروسية فيديو لحظة السرقة ولحظة القبض على اللص.
بهدوء.. شاهد لحظة سرقة لوحة فنية أمام جمهور معرض بموسكوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
بهدوء وفي وضح النهار، سرق لص لوحةً فنيةً من معرض بالعاصمة الروسية موسكو، أمام جميع رواد المعرض، وخرج بها دون أن يستوقفه أحد.
وقالت وكالة أنباء "فرانس برس": إن الرجل الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، دخل قاعة تريتياكوف لعرض اللوحات الفنية، وحمل لوحة للفنان الروسي أرخيب كونيجي وغادر المكان بهدوء.
وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على الرجل في قرية بضواحي موسكو، واستعادت اللوحة.
وحسب "فرانس برس"؛ فقد بثّت وزارة الداخلية الروسية فيديو لحظة السرقة ولحظة القبض على اللص.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:17 AM
سجّلته كاميرات المراقبة وقُبض عليه لاحقاً
بهدوء وفي وضح النهار، سرق لص لوحةً فنيةً من معرض بالعاصمة الروسية موسكو، أمام جميع رواد المعرض، وخرج بها دون أن يستوقفه أحد.
وقالت وكالة أنباء "فرانس برس": إن الرجل الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، دخل قاعة تريتياكوف لعرض اللوحات الفنية، وحمل لوحة للفنان الروسي أرخيب كونيجي وغادر المكان بهدوء.
وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على الرجل في قرية بضواحي موسكو، واستعادت اللوحة.
وحسب "فرانس برس"؛ فقد بثّت وزارة الداخلية الروسية فيديو لحظة السرقة ولحظة القبض على اللص.
، بهدوء.. شاهد لحظة سرقة لوحة فنية أمام جمهور معرض بموسكو ،
المصدر : الخليج 365
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