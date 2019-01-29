، كراني يكشف عن توقعاته لأمطار الثلاثاء: التراكم رحل شمالاً ،

- 1/2
- 2/2
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن التراكم السحابي رحل لشمال شرق المملكة حيث تشهد الأجواء طقساً بارداً مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.
وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": تم رحيل التراكم السحابي لشمال شرق المملكة، لكن ذلك لا يمنع من وجود تشكيلات على منطقة الرياض، خاصة غربها، المنطقة الشرقية مع بعض الخلايا الممطرة.. وطقس بارد على الشمال، الوسطى، الغربية، الشرقية، خاصة كلما اتجهنا شمالاً مع نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى أتربة مُثارة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.
ويُتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
كراني يكشف عن توقعاته لأمطار الثلاثاء: التراكم رحل شمالاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن التراكم السحابي رحل لشمال شرق المملكة حيث تشهد الأجواء طقساً بارداً مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.
وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": تم رحيل التراكم السحابي لشمال شرق المملكة، لكن ذلك لا يمنع من وجود تشكيلات على منطقة الرياض، خاصة غربها، المنطقة الشرقية مع بعض الخلايا الممطرة.. وطقس بارد على الشمال، الوسطى، الغربية، الشرقية، خاصة كلما اتجهنا شمالاً مع نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى أتربة مُثارة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.
ويُتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:53 AM
قال: طقس بارد على الشمال والوسطى والغربية والمنطقة الشرقية
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن التراكم السحابي رحل لشمال شرق المملكة حيث تشهد الأجواء طقساً بارداً مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.
وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": تم رحيل التراكم السحابي لشمال شرق المملكة، لكن ذلك لا يمنع من وجود تشكيلات على منطقة الرياض، خاصة غربها، المنطقة الشرقية مع بعض الخلايا الممطرة.. وطقس بارد على الشمال، الوسطى، الغربية، الشرقية، خاصة كلما اتجهنا شمالاً مع نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى أتربة مُثارة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.
ويُتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
، كراني يكشف عن توقعاته لأمطار الثلاثاء: التراكم رحل شمالاً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كراني يكشف عن توقعاته لأمطار الثلاثاء: التراكم رحل شمالاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.