، كراني يكشف عن توقعاته لأمطار الثلاثاء: التراكم رحل شمالاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: طقس بارد على الشمال والوسطى والغربية والمنطقة الشرقية

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن التراكم السحابي رحل لشمال شرق المملكة حيث تشهد الأجواء طقساً بارداً مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": تم رحيل التراكم السحابي لشمال شرق المملكة، لكن ذلك لا يمنع من وجود تشكيلات على منطقة الرياض، خاصة غربها، المنطقة الشرقية مع بعض الخلايا الممطرة.. وطقس بارد على الشمال، الوسطى، الغربية، الشرقية، خاصة كلما اتجهنا شمالاً مع نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى أتربة مُثارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.

ويُتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.