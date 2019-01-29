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تابع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربع نساء مفقودين في منطقة حدودية الذين تم العثور عليهم تائهين في منطقة الجندلية شمال شرقي مدينة عرعر.
ووجّه سموه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن، فيما تمّ تسليم النساء لذويهن وهُن بصحة جيدة، ولله الحمد.
العثور على مواطن و4 نساء تاهوا في منطقة حدودية بالشماليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-29
تابع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربع نساء مفقودين في منطقة حدودية الذين تم العثور عليهم تائهين في منطقة الجندلية شمال شرقي مدينة عرعر.
ووجّه سموه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن، فيما تمّ تسليم النساء لذويهن وهُن بصحة جيدة، ولله الحمد.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:24 AM
"فيصل بن خالد" تابع سير العمليات الميدانية ووجّه بتوفير الرعاية الصحية
تابع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربع نساء مفقودين في منطقة حدودية الذين تم العثور عليهم تائهين في منطقة الجندلية شمال شرقي مدينة عرعر.
ووجّه سموه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن، فيما تمّ تسليم النساء لذويهن وهُن بصحة جيدة، ولله الحمد.
، العثور على مواطن و4 نساء تاهوا في منطقة حدودية بالشمالية ،
المصدر : الخليج 365
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