السعودية اليوم / أمطار على ينبع النخل



ينبع 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على ينبع النخل والقري والهجر التابعة لها، سألت على إثرها بعض الأودية ومنها القويز وبواط وعباثر.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

09:44ت م

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ينبع 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسهطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على ينبع النخل والقري والهجر التابعة لها، سألت على إثرها بعض الأودية ومنها القويز وبواط وعباثر.جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //09:44ت م0018

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