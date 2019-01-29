السعودية اليوم / كشافة وادي الدواسر تواصل مشاركتها في المشروع الكشفي لنظافة وحماية البيئة



وادي الدواسر 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

تواصل كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر مُشاركتها في تنفيذ المرحلة الحادية عشر من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري، أن كشافة الإدارة قد وضعت خطة لهذا المشروع تتضمن تنفيذ العديد من الفعاليات التي يتوقع أن تسهم في تحقيق رؤية ورسالة وقيم وهدف المشروع، مبيناً أن من أبرز هذه الفعاليات، المشاركة في حملة للتشجير، وصيانة ليات ومحابس الري في الأشجار القائمة وتنظيف أحواضها، والقيام بعملية تنظيف في ساحات المدارس التي بها وحدات كشفية والمنطقة المحيطة بالمدرسة وجمع المخلفات الورقية والبلاستيكية والمعدنية، وزيارات للجهات ذات العلاقة، وإحدى المحميات، ومحاضرات ومعارض توعوية، ودهان أرصفة، وحيطان مشوهة وعقد شراكات ومسابقة في أفضل صورة ، وبرامج نوعية توعوية للحد من المشكلات البيئية كالاحتطاب الجائر واستنزاف المياه .

وأبان رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم, إلى أنه ستقام بهذه المناسبة عدداً من دورات الهواية حيث ستمنح الشارات لمن يجتاز متطلبات شارات صديق البيئة، مكافح الآفات، صديق الطيور، المحافظ على الطاقة، صديق الماء، لجميع المراحل الكشفية .

// انتهى //

09:34ت م

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وادي الدواسر 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستواصل كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر مُشاركتها في تنفيذ المرحلة الحادية عشر من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية وتنفذه قطاعاتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تحت شعار " بيئتي مسؤوليتي".وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري، أن كشافة الإدارة قد وضعت خطة لهذا المشروع تتضمن تنفيذ العديد من الفعاليات التي يتوقع أن تسهم في تحقيق رؤية ورسالة وقيم وهدف المشروع، مبيناً أن من أبرز هذه الفعاليات، المشاركة في حملة للتشجير، وصيانة ليات ومحابس الري في الأشجار القائمة وتنظيف أحواضها، والقيام بعملية تنظيف في ساحات المدارس التي بها وحدات كشفية والمنطقة المحيطة بالمدرسة وجمع المخلفات الورقية والبلاستيكية والمعدنية، وزيارات للجهات ذات العلاقة، وإحدى المحميات، ومحاضرات ومعارض توعوية، ودهان أرصفة، وحيطان مشوهة وعقد شراكات ومسابقة في أفضل صورة ، وبرامج نوعية توعوية للحد من المشكلات البيئية كالاحتطاب الجائر واستنزاف المياه .وأبان رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم, إلى أنه ستقام بهذه المناسبة عدداً من دورات الهواية حيث ستمنح الشارات لمن يجتاز متطلبات شارات صديق البيئة، مكافح الآفات، صديق الطيور، المحافظ على الطاقة، صديق الماء، لجميع المراحل الكشفية .// انتهى //09:34ت م0017

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