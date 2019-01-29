السعودية اليوم / جامعة نجران تصدر العدد الـ 27 من "صحيفة صدى الجامعة"



نجران 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة نجران العدد الـ 27 من صحيفة "صدى الجامعة" الذي احتوى على عدد من الأخبار والتقارير ومقالات الرأي، وصفحات أخرى متنوعة.

وأوضح رئيس تحرير الصحيفة الدكتور منصور العتيبي أن الصحيفة احتوت على أبرز أخبار الجامعة وإنجازاتها العلمية والثقافية ومشاركاتها في الفعاليات الوطنية، حيث اشتملت صفحات العدد على موضوعات اجتماعية وصحية ورياضية تهدف إلى تثقيف المجتمع، وإبراز ما تقدمة الجامعة.

وأكد الدكتور العتيبي أن إدارة التحرير تسعى إلى تطوير الصحيفة للظهور بشكل متجدد بين فترة وأخرى، والحرص على نقل الأحداث داخل الجامعة بطريقة مهنية تتناسب مع حجم التطوير الذي يشهده التعليم الجامعي في المملكة.

// انتهى //

08:57ت م

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نجران 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة نجران العدد الـ 27 من صحيفة "صدى الجامعة" الذي احتوى على عدد من الأخبار والتقارير ومقالات الرأي، وصفحات أخرى متنوعة.وأوضح رئيس تحرير الصحيفة الدكتور منصور العتيبي أن الصحيفة احتوت على أبرز أخبار الجامعة وإنجازاتها العلمية والثقافية ومشاركاتها في الفعاليات الوطنية، حيث اشتملت صفحات العدد على موضوعات اجتماعية وصحية ورياضية تهدف إلى تثقيف المجتمع، وإبراز ما تقدمة الجامعة.وأكد الدكتور العتيبي أن إدارة التحرير تسعى إلى تطوير الصحيفة للظهور بشكل متجدد بين فترة وأخرى، والحرص على نقل الأحداث داخل الجامعة بطريقة مهنية تتناسب مع حجم التطوير الذي يشهده التعليم الجامعي في المملكة.// انتهى //08:57ت م0012

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