السعودية اليوم / مركز 937 بالصحة يتعامل مع أكثر من 140 ألف اتصال الأسبوع الماضي



الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

تلقى مركز 937 التابع لوزارة الصحة خلال الأسبوع الماضي 9705 بلاغات، فيما تعامل مع 238 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأفادت وزارة الصحة أن المركز قدّم 40922 استشارة طبية خلال نفس الفترة، ومجموع المكالمات الواردة للمركز 143266 مكالمة، وعدد الاستفسارات 54946 إستفساراً، فيما قام بحجز 37455 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

// انتهى //

08:38ت م

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الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستلقى مركز 937 التابع لوزارة الصحة خلال الأسبوع الماضي 9705 بلاغات، فيما تعامل مع 238 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.وأفادت وزارة الصحة أن المركز قدّم 40922 استشارة طبية خلال نفس الفترة، ومجموع المكالمات الواردة للمركز 143266 مكالمة، وعدد الاستفسارات 54946 إستفساراً، فيما قام بحجز 37455 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية.ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.// انتهى //08:38ت م0010

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