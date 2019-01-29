شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 137.60 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 157.25 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.15 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.60 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 117.94 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.73 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لعيار 12 فسجلت 78.63 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,891 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,101 ريال.



مختارات حساب متابعات الخليج 365 يوضح المقصود بالراتب الشهري وعلاقته بالعلاوة



فيديو.. أمطار غزيرة على المسجد النبوي فجر اليوم مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.