غش الواجبات يمنع مبتعثين من دخول أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

عممت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا على جميع المبتعثين عبر حسابها الرسمي على تويتر أمس بضرورة عدم مخالفة قوانين الهجرة، وذلك على خلفية إعادة طلاب سعوديين من مطارات أمريكا بعد وصولهم إليها، واكتشافهم أن دائرة الهجرة ألغت فيزة الاي 20 الخاصة بالدارسين في أمريكا بسبب الغش في الواجبات، مبينة أنه سيتم إيقاف المخالف في المطار ومنعه من الدخول وإعادته للسعودية.

الملحق الثقافي السعودي في أمريكا الدكتور محمد العيسى قال لـ «مكة» إنه في حال شكت الجامعة أن الواجب لم يؤده الطالب بنفسه، فتتم الاستعانة بمواقع لكشفه، وفي حال ثبوت المخالفة تخطر الجامعة دائرة الهجرة التي بدورها تلغي فيزة الطالب وإقامته وتضعه على قائمة الممنوعين من دخول أمريكا في حال كان خارجها. أما إذا كان داخل أمريكا فيفصل من الجامعة ويطلب منه البحث عن جامعة أخرى.