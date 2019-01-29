احتجازات في أمطار جدة والمدينة والجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

هطلت أمطار من غزيرة إلى متوسطة أمس على بعض مناطق المملكة شهدت معها احتجازات لأشخاص وسيارات داخل مياه الأمطار.

وهطلت أمطار على جدة شملت أجزاء متفرقة من المحافظة وعددا من المراكز التابعة لها باشر على إثرها مدني خليص احتجاز ثلاثة أشخاص داخل سيل، وجرى إخراج شخصين من قبل المواطنين قبل وصول فرق الإنقاذ للموقع وتمكنت الفرقة من إنقاذ الشخص الثالث، كما أنقذ مدني الجموم رجلا وزوجته بعد احتجازهما في سيل وادي مدركة.

ولفتت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الانتباه إلى تسبب الحالة المناخية التي تشهدها جدة في تأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات.

ودعت إدارة المطار المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران، للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.

كما هطلت أمطار على المدينة المنورة وضواحيها، حذرت معها المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وفقا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على أغلب مناطق المملكة هذه الأيام.

وبينت أنها تتوقع وفقا لما ورد لها أن تتأثر المناطق التالية (الرياض - مكة المكرمة - الحدود الشمالية - حائل - تبوك - القصيم - المدينة المنورة - المنطقة الشرقية - عسير - جازان - الجوف).

وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة ودعتهم إلى الالتزام بالتعليمات عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.

وفي الجوف أنقذ الدفاع المدني 28 محتجزا في تجمعات المياه، نتيجه الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة دون أي إصابات.