"تمهير" يستقطب 4400 شاب وفتاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التحق 4400 شاب وفتاة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، بحسب بيان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الذي دعا منشآت القطاع الخاص إلى طرح فرصها التدريبية المتاحة لديها أمام الكوادر البشرية الوطنية من خلال زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

ويهدف البرنامج إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية.

مميزات البرنامج: