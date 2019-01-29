السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
التحق 4400 شاب وفتاة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، بحسب بيان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الذي دعا منشآت القطاع الخاص إلى طرح فرصها التدريبية المتاحة لديها أمام الكوادر البشرية الوطنية من خلال زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
ويهدف البرنامج إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية.
مميزات البرنامج:
- إكساب المتدربين الخبرة العملية
- مكافأة مالية مقدارها 3 آلاف ريال شهريا
- تأمين ضد مخاطر العمل
- شهادة معتمدة بعد إتمام البرنامج التدريبي
كانت هذه تفاصيل خبر "تمهير" يستقطب 4400 شاب وفتاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.