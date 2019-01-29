الغذاء والدواء: علاج السكري بالخلايا الجذعية لم يثبت نجاحه حتى الآن

فنَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شائعة وجود مستحضرات عشبية أو دوائية تعالج مرض السكري.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا يوجد حتى الآن مستحضر مسجل للشفاء تمامًا من مرض السكري، وأي ادعاءات حول ذلك مضللة؛ وذلك لأن المستحضرات المعتمدة حاليًا تساعد فقط في التحكم بمعدلات سكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية، ما يسهم في التحكّم بالمرض وأعراضه.

وتابعت الغذاء والدواء، أن العلاج بالخلايا الجذعية لمرض السكري لا يزال قيد البحث العلمي ولم يثبت نجاحه حتى الآن، ولم ترقَ التجارب بعد إلى درجة العلاج من المرض.​

والمعروف أن مرض السكري عبارة عن عدة اضطرابات تظهر بوجود مشكلات في هرمون الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس بالوضع الطبيعي؛ لمساعدة الجسم في حرق السكر والدهون وتخزين بعضها، لذلك يظهر ذلك المرض في حالة وجود مشكلات في إنتاج هذا الهرمون ليرتفع مستوى السكر في الدم.

ومن أعراض مرض السكري، العطش المستمر، وكثرة التبول في أوقات متقاربة، مع الشعور بالجوع الشديد، بينما يظهر على المصاب انخفاض في الوزن لعوامل مجهولة، فضلًا عن الشعور الدائم بالتعب والإرهاق، وتشوش الرؤية مع بطء التئام الجروح، وفقًا لموقع «ويب طب».

وتؤكد الدراسات والبحوث العلمية، أنه لا يمكن منع الإصابة بالسكري من النوع الأول، بينما يساهم نمط الحياة الصحي السليم في معالجة مرحلة وأعراض ما قبل السكري، والسكري من النوع الثاني، والسكري الحملي يمكن أن يساهم أيضًا في الوقاية منها ومنعها.

وينصح الأطباء بشكل عام، بالحرص على التغذية الصحية الجيدة، مع زيادة النشاط البدني، واتخاذ الخطوات العلمية للتخلص من الوزن الزائد، مع إمكانية تناول الأدوية تحت إشراف طبي؛ علمًا بأن الأدوية التي يتم تناولها للعلاج من مرض السكري، لا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ولكن الحفاظ على نمط حياة صحية يعد أمرًا ضروريًا للسيطرة على المرض أو تجنب الإصابة به من الأساس.

وتعد السمنة والكسل أحد الأسباب الشهيرة للإصابة بمرض السكري، فضلًا عن التغيرات في أنواع الأطعمة؛ خاصة وأن مجمل الدراسات الطبية الحديثة تشير نتائجها إلى أن الأغذية التي تشمل المأكولات الجاهزة تسبب السكري، وذلك لغناها بنسبة عالية من الدهنيات والسكريات.

وتشير الأبحاث إلى أن الإصابة بمرض السكري قد يترتب عليها ارتفاع تدريجي في ضغط الدم، مع ظهور اضطرابات في دهنيات الدم، مع إصابة المريض بأضرار في الكليتين وفي الجهاز العصبي.