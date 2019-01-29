مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 1440/5/23 هـ الموافق 2019/01/29 م واس

الأثنين 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م

05:38ت م

0326



www.spa.gov.sa/1879501 الأثنين 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م05:38ت م0326

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