افتتاح “مشروع تطوير الأعمال الزراعي” غداً في تبوك

سوف يتم أحتفالية غداً الثلاثاء الموافق 28/1/2019 في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، وذلك يتم بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بحضور المهندس هزاع الرويلي مدير الفرع، والمهندس نايف السعودي مدير عام الإرشاد الزراعي بالوزارة، والمهتمين بالقطاع الزراعي بالمنطقة وعدد من المزارعين ومربي الماشية.

وسوف يتم هذا الاحتفال في مركز أحتفالات أمانة منطقة تبوك وسوف يتم خلال هذا الاحتفال عرض عن تعريف هذا المشروع، بهدف رفع مهارات المزارعين وزيادة الإنتاج وتقنين الموارد وضبط جودة المنتج.

مع العلم أن هذا المشروع من ضمن عدِّة مشاريع تحت التنفيذ من قبل متعهد لتنفيذ الأعمال والأنشطة الإرشادية وهم كالاتي: