افتتاح “مشروع تطوير الأعمال الزراعي” غداً في تبوك

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سوف يتم أحتفالية غداً الثلاثاء الموافق 28/1/2019 في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، وذلك يتم بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بحضور المهندس هزاع الرويلي مدير الفرع، والمهندس نايف السعودي مدير عام الإرشاد الزراعي بالوزارة، والمهتمين بالقطاع الزراعي بالمنطقة وعدد من المزارعين ومربي الماشية.
وسوف يتم هذا الاحتفال في مركز أحتفالات أمانة منطقة تبوك وسوف يتم خلال هذا الاحتفال عرض عن تعريف هذا المشروع، بهدف رفع مهارات المزارعين وزيادة الإنتاج وتقنين الموارد وضبط جودة المنتج.
- مع العلم أن هذا المشروع من ضمن عدِّة مشاريع تحت التنفيذ من قبل متعهد لتنفيذ الأعمال والأنشطة الإرشادية وهم كالاتي:
- مشروع تطوير الإرشاد الزراعي وينفذ في ثلاث مناطق في مجالات مختلفة”منطقة المدينة المنورة والقصيم في مجال المحاصيل الزراعية “، “منطقة عسير في مجال تربية وتسويق العسل”،”منطقة جازان في مجال الأسماك والأحياء البحرية”.
- مشروع دعم صغار المزراعيين وذلك لخدمات صغار المزارعين بعدة مناطق بالمملكة العربية السعودية بهدف تحسين الإنتاج لمزارعهم ورفع الوعي.
- مشروع إنشاء مراكز إرشادية زراعية متكاملة وهذا بهدف إيجاد مقرات دائمة ومعروفه، وهذا يعتبر اسرع حل للمشاكل ولتوفير الاحتياجات الإرشادية والإنتاجية.
- مشروع الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا بالمملكة العربية المتحدة، وهذا من خلال تحديد البنية التحتية للنظام الإرشادي، والإطار التنظيمي، وتعزيز قدرات العاملين في الخدمات الاستشارية.