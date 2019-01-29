آل الشيخ يربك المعلمين بتغريدة تعليق الدراسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

ترك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الباب مشرعا أمام تفسيرات متعددة لتغريدته التي قال فيها إنه يأمل أن يشمل قرار تعليق الدراسة عند سوء الأحوال الجوية المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات حفاظا على سلامة الجميع.

وفي حين أوضح متحدث وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر لـ «مكة» أنه لا علاقة لوزارته باتخاذ قرار كهذا، وأنه شأن داخلي خاص بوزارة التعليم، أبدى معلمون آخرون تواصلت معهم الصحيفة استغرابهم من تصريح الوزير، مستفسرين عن الجهة التي يوجه لها الوزير طلبه، ومتسائلين: أليس هو من يتخذ هذا القرار؟

ولم يرد متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي على تساؤلات الصحيفة حول الأمر.

يذكر أن وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى اتخذ قرارا قبل أشهر ألزم فيه المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة في الأيام التي تعلق فيها الدراسة.