«الحوت الأزرق» فيلم سعودي يحصد جائزة بمهرجان تشاندلر

العليان في لقطتين مع الطفلة جيران عطية بعد الفوز بالجوائز (اليوم)

نال المخرج السعودي فهد عليان جائزة أفضل فيلم في مهرجان تشاندلر السينمائي الدولي في ولاية أريزونا الأمريكية، عن فيلمه «الحوت الأزرق» وسط منافسة 1000 فيلم مشارك في المهرجان، كما فازت الطفلة جوليان عطية بطلة الفيلم بجائزة أفضل ممثلة. وقال عليان لـ «اليوم»: إن السينما تشكل حدثا اقتصاديا وثقافيا وسياحيا، لافتا إلى أن التجربة تؤكد أن الأعمال السعودية قادمة وقادرة على المنافسة في جوائز عالمية ومن بينها الأوسكار، وأن تلك التجربة تخبر الجميع بأننا قادمون بأعمال سعودية قوية، ونحقق من خلالها رؤية ٢٠٣٠ التي من ضمنها دعم السياحة والاقتصاد من خلال أفلامنا وتصوير تراثنا وحضارتنا للعالم.

وأوضح أن قصة الفيلم تتحدث عن لعبة الحوت الأزرق والتي ذهب ضحايا لها عدد كبير من الأطفال، والمقصود من الفيلم توعية الوالدين من الألعاب الإلكترونية والإنترنت، فدائما صناع الأفلام هدفهم توصيل الرسالة التي تخدم المجتمع بشكل أو بآخر، وفيلم الحوت الأزرق لا يتكلم عن قصة الحوت الأزرق فقط بل يتكلم عن الألعاب الإلكترونية الخطيرة وأهمية مراقبة الأطفال في اختيارهم الألعاب وهذا سبب فوز الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم تم تصويره في استديوهات هوليود، ولكن اعتبر الفيلم سعوديا وليس أمريكيا، والسبب الذي جعلني أصوره في هوليود هو اكتساب الخبرة القوية التي تساعدني في المستقبل وتوصيل الأفلام السعودية للعالم وهذا ما استهدفته، خاصة أن الكثير من الاستديوهات في أمريكا تجعل العمل أكثر سهولة، ولكن سوف أنتج أعمالي المقبلة في السعودية.

وأضاف عليان: إن محافظ مدينة تشاندلر الأمريكية كيفن هارتك شاهد الفيلم وأعجب به وشجعني ودعمني معنويا بكلمات حتى أواصل طريقي للوصول إلى العالمية، وعن اختيار بطلة الفيلم قال إنه كان يتمنى أن يجد سعودية في أمريكا ولكن لم يتمكن من ذلك، فاختار ممثلة عربية لدعم المواهب العربية وتشجيعها، وسبق أني عملت قبل ذلك مع سعوديين في أفلام أخرى قصيرة مثل «لوزنة لايف» وفيلم «النهاية» لدعمهم والوقوف مع أبناء بلدي، لافتا إلى أن الطفلة جوليان عطية من أصول سورية، وفازت بأفضل ممثلة من بين آلاف الممثلات في المهرجان. وعن غياب الدعم المحلي أكد أن الحكومة مدركة أن السينما لها دخل اقتصادي وثقافي وسياحي وقادرة على جذب السياحة بشكل كبير، وأنه يملك نص فيلم سينمائي طويل لو أنتج هذا الفيلم سوف يجذب السياحة للسعودية بشكل كبير ويكون له مردود ثقافي ومالي وسياحي، وأتمنى أن يتم الدعم لهذا العمل ويخرج إلى النور. يذكر أن عليان سبق أن فاز في جائزة الاعتدال العالمية في العام الماضي، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم عن فيلم «الحقيقة».