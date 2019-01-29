«نقطة آخر السطر» في فنون الطائف

لقطة من عروض المسرحية (اليوم)

قدمت فرقة مسرح الطائف بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالطائف مسرحية «نقطة آخر السطر» ضمن أنشطة لجنة الفنون المسرحية بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالحراك المسرحي وذلك السبت الماضي بمقر الجمعية.

وتُعد المسرحية من الأعمال الثنائية «الديودراما»، التي تتضمن ممثلين فقط على خشبة المسرح، يمثل الأول شخصية المتسلط والآخر شخصية المحاصر في قيود هذا المتسلط، حيث نشأت العديد من الصراعات خلال المسرحية بين الشخصية، التي تحاول أن تتمسك بذاتها وبين المتسلط، الذي يرغب في فرض سيطرته على ذات الآخر.

يذكر أن المسرحية من تأليف الكاتب المسرحي فهد الحارثي وإخراج الفنان عبدالإله السحيمي وتمثيل بدر الغامدي وعبدالرحمن المالكي وتضمن الطاقم الفني للمسرحية مهند الحارثي في تنفيذ الإضاءة، وعبدالله دواري في تنفيذ المؤثرات الصوتية، وعدنان الخمري في التوثيق المرئي، والإشراف الفني أحمد الأحمري.