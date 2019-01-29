اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض



نيويورك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض جراء المخاوف حول تباطؤ الاقتصاد الصيني و تضرر أرباح الشركات الأمريكية من الرسوم الجمركية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 209.65 نقطة، أو ما يعادل 0.85 %، إلى 24527.55 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.93 نقطة، أو 0.79 %، إلى 2643.83 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 79.18 نقطة، أو 1.11 %، إلى 7085.69 نقطة.

// انتهى //

03:38ت م

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نيويورك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض جراء المخاوف حول تباطؤ الاقتصاد الصيني و تضرر أرباح الشركات الأمريكية من الرسوم الجمركية.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 209.65 نقطة، أو ما يعادل 0.85 %، إلى 24527.55 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.93 نقطة، أو 0.79 %، إلى 2643.83 نقطة.ونزل المؤشر ناسداك المجمع 79.18 نقطة، أو 1.11 %، إلى 7085.69 نقطة.// انتهى //03:38ت م0324

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