شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: اتفاقيات برنامج تطوير الصناعات توفر العديد من الفرص الوظيفية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان أن اتفاقيات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية التي تم التوقيع عليها أمس (الإثنين) بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستوفر شراكات فعالة والعديد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في «تويتر»: «بحضور سمو سيدي ولي العهد، توقيع ٦٦ اتفاقية بأكثر من ٢٠٠ مليار ريال لتحقيق أحد أهم اهداف رؤية 2030. ستوفر هذه الاتفاقيات ان شاء الله شراكات فعالة والعديد من الفرص الوظيفية للمواطنين».
وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1.6 تريليون ريال، بحلول عام 2030.
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