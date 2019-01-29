شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ«الخليج 365»: صرف الراتب المتأخر لـ 300 موظف في «الجمارك».. خلال يومين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصدر مطلع في وزارة المالية عمل الوزارة على صرف راتب يناير المتأخر لنحو 300 موظف من الوزارة العاملين في المنافذ البرية والمكلفين بالعمل في الجمارك لمدة سنة، بموجب توجيهات عليا قضت بنقل الإدارات والممتلكات والمهمات والمسؤوليات من وزارة المالية إلى الجمارك.

وتفاجأ الموظفون بتأخر راتب يناير. وأوضحوا لـ«الخليج 365» أن انتهاء تكليفهم لدى الجمارك وعدم اتخاذ أي إجراء من قبل وزارة المالية لضمان حقوقهم كان ذريعة لتأخر صرف رواتبهم.

يذكر أن توجيهات صدرت في ١٤٣٩/١/٦هـ تقضي بتكليف العاملين من موظفي وزارة المالية في المنافذ البرية بالعمل لدى الجمارك لمدة عام اعتبارا من تاريخ مباشرة مصلحة الجمارك الإشراف على المنافذ البرية، على أن تقوم وزارة المالية ومصلحة الجمارك باستكمال الإجراءات الخاصة بنقل من يتطلب العمل نقلهم من الموظفين إلى مصلحة الجمارك قبل انتهاء فترة تكليفهم بشهرين على الأقل.