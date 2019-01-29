شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح متهمين بـ«الفساد».. ومطالبات بنسخ «حملة نوفمبر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، رويترز (الرياض)

فيما تقترب المملكة من إنهاء جولتها الأولى في حربها على الفساد، التي بدأت تحركاتها الفعلية في الرابع من نوفمبر 2017، كشفت مصادر لوكالة «رويترز» إطلاق ما لا يقل عن 8 متهمين في إطار الحملة الحكومية لمحاربة الفساد الأسبوع الماضي، إضافة إلى أنه تم الإفراج عن 4 آخرين قبل أسابيع، بحسب مصادر "الخليج 365". كما أخلي سراح «بليونير» سعودي، بعد توقيفه لأكثر من 14 شهراً، ما يشير إلى وصوله إلى تسوية مع السلطات حول قضايا تتعلق بالفساد.

ونجحت المملكة في ضرب الفساد الذي ظل معيقاً لخطط تنمية البلاد. وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب أعلن أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حاجز الـ400 مليار ريال، حصلت السلطات السعودية على 50 مليار ريال منها – بحسب وزير المالية محمد الجدعان.

ولاقت الحرب الرسمية على الفساد، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، أصداء واسعة في العالم العربي، إذ طالبوا بنسخ «التجربة السعودية» في بلدانهم.