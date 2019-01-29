شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يزور «الدرب» ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (جازان)

يقوم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، غداً بزيارة تفقدية لمحافظة الدرب، ضمن الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ويلتقي أمير منطقة جازان خلال الزيارة مشايخ وأهالي المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي، كما يدشن عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وأعرب محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة, لأمير منطقة جازان و نائبه على ما يوليانه من متابعة ورعاية للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم، منوهاً في والوقت نفسه بدعم أمير المنطقة لتطوير المحافظة.

وأبان محافظ الدرب، أن المشروعات التنموية تتنوع بين بلدية وتعليمية، فيما سيبحث أمير المنطقة عوامل تعزيز التنمية ونشرها في المراكز والقرى مع أهالي المحافظة ومجلس المنطقة الذي سيرأسه سموه، بحضور نائب أمير المنطقة وأعضاء المجلس وذلك بالمركز الحضاري بالدرب الذي سيفتتحه خلال الزيارة.