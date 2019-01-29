شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة الرياض يزور محافظة الغاط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

زار نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، محافظة الغاط في إطار زياراته لمحافظات المنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري ومحافظ الغاط منصور السديري ومسؤولو المحافظة.

والتقى نائب أمير الرياض أهالي الغاط ورؤساء المراكز والمسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأكد الأمير محمد في كلمة له على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم وطلباتهم، مشدداعلى متابعة واهتمام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بكل أمر يخدم المحافظة ويسعى لتطويرها وازدهارها.

وألقى محافظ الغاط كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بنائب أمير منطقة الرياض والوفد المرافق له، معربًا عن بالغ سعادة الجميع بهذه الزيارة وعظيم الامتنان باللفتة الكريمة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على المتابعة والاهتمام.

كما عبر الأهالي في كلمة لهم بهذه المناسبة عن سعادتهم بزيارة نائب أمير الرياض وتلمسه لاحتياجات المواطنين وأثر ذلك على الجميع.

عقب ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية ثم تسلم الأمير محمد بن عبدالرحمن درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة من محافظ الغاط.

وتفقد الأمير محمد بن عبدالرحمن عددًا من المواقع بالمحافظة منها الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة ومراكز الدفاع المدني والشرطة، كما زار عددًا من المواقع الثقافية والتراثية في المحافظة منها دار الرحمانية ومتحف الغاط التراثي.

وشملت جولة نائب أمير الرياض زيارة عدد من الأعيان في منازلهم.