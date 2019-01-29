شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تنشر ملامح لائحة صندوق النفقة وشروط الصرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض)-

تنشر "الخليج 365" الملامح الأساسية للائحة صندوق النفقة، التي تعنى بالصرف للمستفيدين بحكم أو أمر قضائي على أن يتم صرف العاجلة بعد التقدم بدعوى طلب قبل انتهاء النظر في القضية، فيما تصرف النفقة المؤقتة بناءً على حكم قضائي بعد انتهاء النظر في القضية، أما الدائمة فتصرف بعد صدور الحكم المكتسب للقطعية.

وأشارت اللائحة إلى أن الحد الأقصى للنفقة ألف ريال للمستفيد الواحد، وإذا كانت النفقة المحكوم بها أقل من 1000ريال فيتم صرفها وفقاً للحكم، وتصرف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قبول الطلب، كما تصرف لمدة شهر ولمجلس الإدارة حق الاستثناء للصرف أكثر من ذلك. ويصرف الصندوق النفقة المستقبلية دون نفقة الماضي، وفي حالة عدم توافر الموارد الكافية للصرف فيتم تأجيلها، وتحتسب المدة من أول نفقة تدفع، ولا تصرف عن الفترة السابقة مع مراعاة قواعد الأولوية. ولا يحول الصرف دون استمرار القرارات القضائية بحق المنفذ ضده. وإذا ظهرت للمحكمة أموال للمنفذ ضده فتتولى المحكمة الحجز عليها دون تسليم أي مبالغ للمستفيد أو المحكوم له.

عدم الإعسار

ونصت اللائحة على أنه إذا كان للمنفذ ضده دخل ثابت، ولم يكن لديه أموال تفي بكامل ما تحمله الصندوق؛ فيتم استيفاء ما يمكن استيفاؤه ويستقطع الباقي للصندوق بأقساط، وإذا ثبت إعسار المنفذ ضده فعلى المحكمة تزويد الصندوق بصورة من الحكم، واعتبار ما تم صرفه مديونية وللصندوق مطالبة المستفيد مع دفع الأتعاب والمصاريف.

ويشترط لصرف النفقة أن يكون من تجب عليه النفقة غير معسر، ويشترط حصول المستفيد على صك حضانة للقاصرين أو صك ولاية على أن يكون المستفيد من الذكور لم يبلغ الـ18 أو بلغ الـ65 من العمر وتصرف بناءً على طلب (إلكتروني) يتقدم به المستفيد أو المحكوم.

ويتولى الصندوق فحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، ويتم إشعار مقدم الطلب بقرار الصندوق إلكترونيًا بقبول الطلب أو رفضه على أن يكون قرار الصندوق بالرفض مسبباً.

المعلومات المزورة

واعتبرت اللائحة قرار الصرف وسندات الصرف سنداً تنفيذياً يحق له بموجبه استرداد ما تم صرفه وفي جميع الأحوال لا يحق للمستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة التنازل عن الحكم الصادر لصالحه، أو عن المبالغ المحكوم له بها إلا بعد الوفاء بكامل المبالغ وعلى المستفيد تحديث بياناته كل ستة، وفي حال مضي عشرة أيام من تاريخ وجوب التحديث دون قيام المستفيد يتوقف الصندوق عن الصرف حتى يتم التحديث. وألزمت اللائحة المستفيد بإحضار المستندات والأوراق خلال شهر من تاريخ الحكم، وإذا ثبت أن المستندات أو المعلومات التي قدمها المستفيد وصرف بموجبها النفقة مزورة أو تم صرف النفقة بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب فيجب على الصندوق إيقاف الصرف مباشرة، والمطالبة بتسديد ما تم صرفه فوراً ودفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقدم الطلب مع تحميله كافة الأتعاب الإدارية والمحاماة.

و إذا كان التغيير في مقدار النفقة بالنقص فيعتمد الصندوق مقدار النفقة الجديد، ويسترد من المستفيد ما سبق صرفه من زيادة بعد التغيير في مقدار النفقة وإذا كان التغيير بصدور قرار بنقض الحكم أو الأمر القضائي فيوقف الصندوق الصرف، ويجب على من تسلم النفقة أن يرد ما سلم له خلال شهرين من تاريخ قرار النقض. وتضع إدارة الصندوق ضوابط منظمة لقبول الصرف للحالات غير المشمولة في اللائحة، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض الجهات المعنية بصرف النفقة، على أن يكون الصندوق هو الضامن وتكون الأولوية للقاصرين سناً ثم القاصرين عقلاً ثم الفئات الأخرى، وفي جميع الأحوال يحظر على موظفي الصندوق تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي مستفيد.