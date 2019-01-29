شكرا لقرائتكم خبر عن «المدنية»: برنامج تدريبي لتأهيل موظفي 3 مراتب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذت وزارة الخدمة المدنية المرحلة الأولى من برنامجها التدريبي الخاص بتطوير مهارات وقدرات منسوبيها، وتستهدف أعمال التدريب والتأهيل في هذه المرحلة المرشحين من الموظفين المدرجين على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة، لتطوير وتحسين مهاراتهم، وتمكينهم بمجال العمل من خلال تزويدهم بالخبرات والأساليب الإدارية الحديثة، لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية والتنظيمية الحديثة، ونشر ثقافة الوعي الإداري، وروح العمل الجماعي وإدارة الوقت.

وتتضمن الخطة الزمنية لبرنامج تطوير منسوبي وزارة الخدمة المدنية المستهدفين في مرحلته الأولى عدة معايير ومقومات منها الاختبارات، وتقييم الشخصية، والقدرات الوظيفية، وتحليل نتائج المرشحين، ثم التنسيق والإشراف وتقديم العروض من قبل كل وكالة وإدارة في الوزارة.