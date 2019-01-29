شكرا لقرائتكم خبر عن بتغريدة.. وزير التعليم يحسم دوام المعلمين في الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعيد الزهراني (الطائف)

حسمت تغريدة بثها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس على حسابه الخاص في تويتر، مصير دوام المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات عند تعليق الدراسة في المدارس، موجها بشمولهم في التعليق، سائلا الله تعالى السلامة للجميع.

وجاء توجيه الوزير من خلال إعادته تغريدة مدير تعليم تبوك التي وجه فيها بتعليق الدراسة أمس (الإثنين) في مدارس تبوك ومراكزها ومدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، ليأتي قرار الوزير بشمول منسوبي التعليم حفاظا على سلامة الجميع.

ويعد هذا التوجيه من أول القرارات التي تقف في صف المعلمين والمعلمات والإداريين في المدارس، إذ سبق أن ألزمتهم الوزارة بالدوام حتى في حالات تعليق الدراسة لأي سبب يتعلق بسوء الأحوال الجوية، الأمر الذي اعتبره منسوبو التعليم قرارا مجحفا، لأنه لا يهتم بسلامة أي منهم، بل يضعهم أمام صعوبات الوصول إلى المدارس وفي مواجهة الظروف الصعبة، خصوصا المعلمات اللاتي وجدن أنفسهن في مهب العواصف والسيول، وعبور الأودية، مما يشكل خطورة على حياتهن.

وأشارت مصادر لـ«الخليج 365» إلى أن الوزارة تسعى لإلغاء اللجنة المركزية بالوزارة الخاصة بإصدار قرارات تعليق الدراسة في المناطق والمحافظات، خصوصا بعد أن أعلنت إدارات التعليم ومديروها أمس قرار تعليق الدراسة دون الرجوع للجنة المركزية.

وقد حاولت "الخليج 365" التواصل أكثر من مرة مع المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي حول استمرارية اللجنة المركزية من عدمها، لكن لم يصلها رد حتى كتابة هذا الخبر.