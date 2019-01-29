شكرا لقرائتكم خبر عن غبار مكة يعيد معلمات «المسائية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- أعادت المدارس المسائية في مكة المكرمة معلماتها بعد تعليق الدراسة في أعقاب موجة الغبار التي تسببت في تدني الرؤية الأفقية في بعض الشوارع الرئيسية والمحاور السريعة. وشهدت غالبية المناطق والأحياء الواقعة في الأطراف كالشرائع، والمغمس، والجعرانة، وشرائع النخل، وطريق الحرمين مكة - جدة منذ ساعات الصباح الأولى موجات من الأتربة والغبار، صاحبتها رياح من متوسطة إلى قوية، وسط استنفار قطاعات أمنية وخدمية عدة لمواجهة أية حالات طارئة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أطلقت تنبيهات عن تعرض عدد من مناطق المملكة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية في مناطق ومدن ومحافظات منها الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق. في المقابل أعلنت الشؤون الصحية في مكة المكرمة حالة الاستنفار في مستشفياتها تحسبا لتعرض المواطنين والمقيمين لحالات الربو وضيق التنفس والحساسية. وشهد مستشفى الأطفال استنفارا خاصا لاستقبال الحالات، ولم تسجل أي إصابات فوق المعدل الطبيعي.

أعادت المدارس المسائية في مكة المكرمة معلماتها بعد تعليق الدراسة في أعقاب موجة الغبار التي تسببت في تدني الرؤية الأفقية في بعض الشوارع الرئيسية والمحاور السريعة. وشهدت غالبية المناطق والأحياء الواقعة في الأطراف كالشرائع، والمغمس، والجعرانة، وشرائع النخل، وطريق الحرمين مكة - جدة منذ ساعات الصباح الأولى موجات من الأتربة والغبار، صاحبتها رياح من متوسطة إلى قوية، وسط استنفار قطاعات أمنية وخدمية عدة لمواجهة أية حالات طارئة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أطلقت تنبيهات عن تعرض عدد من مناطق المملكة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية في مناطق ومدن ومحافظات منها الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق. في المقابل أعلنت الشؤون الصحية في مكة المكرمة حالة الاستنفار في مستشفياتها تحسبا لتعرض المواطنين والمقيمين لحالات الربو وضيق التنفس والحساسية. وشهد مستشفى الأطفال استنفارا خاصا لاستقبال الحالات، ولم تسجل أي إصابات فوق المعدل الطبيعي.

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