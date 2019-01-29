شكرا لقرائتكم خبر عن في أعقاب قطع التيار.. «الكهرباء» لعملائها: توخوا الحذر ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة) في الوقت الذي أظلمت فيه عدد من أحياء المدينة المنورة أكثر من مرة أمس (الإثنين) بعد انقطاع التيار الكهربائي حثت الشركة في الوقت الذي أظلمت فيه عدد من أحياء المدينة المنورة أكثر من مرة أمس (الإثنين) بعد انقطاع التيار الكهربائي حثت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن شبكات النقل ومحطات التحويل. وقالت الشركة في بيان صحفي أصدرته عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة إن فرقها الفنية تعمل على إعادة التيار للمشتركين المتأثرين الذين انقطعت عنهم الخدمة «لأسباب خارجة عن الإرادة». يشار إلى أن أحياء شوران، البدراني، الزهرة، الدفاع، العزيزية والسلام، شهدت انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي، ولم تعد الخدمة إلى بعض الأحياء حتى لحظة إعداد التقرير.



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