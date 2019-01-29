شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يطلع على برامج السجون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) خالد البلاهدي (الدمام)

اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف على خطط وبرامج مديرية السجون بالمملكة والمنطقة الشرقية التي تقدم للنزلاء، إضافة إلى الشراكات الاجتماعية مع القطاعات الحكومية والخاصة، ووجه بأهمية العمل بجودة عالية على تنفيذ خطط وبرامج المديرية، وتهيئة وتنمية النزلاء ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الإثنين) مدير عام سجون المملكة اللواء محمد الأسمري، يرافقه مدير سجون المنطقة الشرقية العقيد عبدالله النفجان، وعدد من منسوبي المديرية.

من جهة أخرى، استقبل الأمير سعود بن نايف أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء صباح أمس (الإثنين) بمكتبه، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن أحمد العرفج، وأعضاء مجلس الإدارة. وشدد أمير الشرقية على ضرورة تفعيل شركات القطاع الحكومي والخاص للتعاون مع الجمعية في ما يخدم مبادرات الجمعية خصوصا أعمال السلامة. فيما قدم الدكتور العرفج نبذة مختصرة عن أهداف وإستراتيجية الجمعية. وقدم نائب رئيس الجمعية العقيد الدكتور عمار المغربي عرضا موجزا لإنجازات الجمعية للعام الماضي 1439.

من جانب آخر، سلم أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الإثنين) مفاتيح المنازل لـ5 من المستفيدين والمستفيدات من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (إخاء) خلال استقباله منسوبي المؤسسة. وبارك للمستفيدين والمستفيدات من المنازل، مؤكداً أن تأمين المسكن المناسب يحقق الاستقرار الاجتماعي والحياتي لليتيم.