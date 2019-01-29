شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يشيد بمبادرات رجال الأعمال في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

أشاد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز برجال الأعمال في المنطقة ومبادراتهم المتعددة، وحرصهم الكبير على تشجيع الطلاب المتميزين والموهوبين، مبديا فخره واعتزازه بما يقدمونه. وعدّ جائزة رجل الأعمال عبدالعزيز بن محمد المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي بمحافظة البدائع إحدى المبادرات التي تعكس وفاءهم من خلال تكريم المتميزين وأبناء المرابطين في الحد الجنوبي.

وقال: «أعتبر هذا التكريم تكريما لي شخصيا لما يقدمونه وآباؤهم من تضحيات ودفاع عن هذا الوطن»، منوها بمبادرة رجل الأعمال عبدالعزيز المنيف بتكريم المتميزين على مدى 14 عاما التي جنت ثمارها عبر أبناء متميزين بارين في حماية الوطن وبنائه عبر العديد من المناصب وفي المجالات كافة.

وأضاف: هناك أدلة واضحة على ما نراه في هذا اليوم من نتائج ونماذج لأبناء الوطن تثبت نفع هذه الجوائز التعليمية الكبيرة التي نفتخر بها، مقدما شكره لرجل الأعمال عبدالعزيز المنيف ولرجال الأعمال بالمنطقة كافة الذين يقدمون من خلال مبادراتهم كل خير ونفع لأبناء هذا الوطن ومؤسساته. جاء ذلك خلال رعايته الحفل السنوي الـ14 لجائزة رجل الأعمال عبدالعزيز المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي، الذي ينظمه مكتب التعليم بمحافظة البدائع، وذلك بمركز البدائع للاحتفالات.

وكرم أمير القصيم 145 طالبا من أبناء المحافظة المتفوقين الحاصلين على الجائزة، و33 طالبا من أبناء جنودنا المرابطين.