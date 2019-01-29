شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عسير: الإحداثات تعرقل التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الأسبوع الـ11 أكثر من 752 ألف م2، من الأراضي الحكومية، التي تم التعدي عليها في نحو 40 موقعا بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق أمانة عسير. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن كل تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية، فيما كانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وغرف عشوائية. وحذر الحميدي من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الأسبوع الـ11 أكثر من 752 ألف م2، من الأراضي الحكومية، التي تم التعدي عليها في نحو 40 موقعا بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق أمانة عسير. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن كل تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية، فيما كانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وغرف عشوائية. وحذر الحميدي من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

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