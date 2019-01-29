شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة أراض حكومية في البرك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (البرك) استعادت بلدية محافظة البرك بمشاركة لجنة التعديات بالساحل أرضا تم التعدي عليها بمساحة تصل إلى 1260945.66م2، بعد أن حاول أشخاص الاستيلاء عليها. وتأتي الاستعادة بعد أن حاول المعتدون على الأراضي الواقعة في مركز ذهبان تحويلها إلى أراض عشوائية، بعد صدور توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بإزالة الاعتداءات واستعادة الموقع الحكومي. وأوضح رئيس البلدية حسين بن علي رجب، أنه تمت استعادة الموقع وأزيلت الإحداثيات، بمشاركة لجنة التعديات بالساحل ومن ثم تبتير المكان ورفعه مساحيا للحفاظ عليه. وكان المعتدون على الأراضي، شرعوا في عمل عقوم حول كل أرض، إلا أن البلدية ولجنة التعديات بالساحل أزالت التعدي للحفاظ على الأراضي الحكومية.

استعادت بلدية محافظة البرك بمشاركة لجنة التعديات بالساحل أرضا تم التعدي عليها بمساحة تصل إلى 1260945.66م2، بعد أن حاول أشخاص الاستيلاء عليها. وتأتي الاستعادة بعد أن حاول المعتدون على الأراضي الواقعة في مركز ذهبان تحويلها إلى أراض عشوائية، بعد صدور توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بإزالة الاعتداءات واستعادة الموقع الحكومي. وأوضح رئيس البلدية حسين بن علي رجب، أنه تمت استعادة الموقع وأزيلت الإحداثيات، بمشاركة لجنة التعديات بالساحل ومن ثم تبتير المكان ورفعه مساحيا للحفاظ عليه. وكان المعتدون على الأراضي، شرعوا في عمل عقوم حول كل أرض، إلا أن البلدية ولجنة التعديات بالساحل أزالت التعدي للحفاظ على الأراضي الحكومية.

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