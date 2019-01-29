«بلدي الرياض» ينظم ورشة عمل عن مشاركة ذوي الاحتياجات في الفعاليات

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جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) نظم المجلس البلدي لمدينة الرياض أخيرا، ورشة عمل بعنوان «واقع مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الفعاليات والمناسبات»، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجلس لقضايا تلك الشريحة من المجتمع من خلال برامج خطته التشغيلية للعام الحالي. وشارك في ورشة العمل أمانة منطقة الرياض، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للثقافة، وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية الإعاقة الحركية «كبار» والجمعية

نظم المجلس البلدي لمدينة الرياض أخيرا، ورشة عمل بعنوان «واقع مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الفعاليات والمناسبات»، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجلس لقضايا تلك الشريحة من المجتمع من خلال برامج خطته التشغيلية للعام الحالي. وشارك في ورشة العمل أمانة منطقة الرياض، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للثقافة، وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية الإعاقة الحركية «كبار» والجمعية السعودية للأطفال المعوقين، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وعدد من المختصين. واستعرض المشاركون تجربة الجمعية السعودية للأطفال المعوقين عند تنظيمها المهرجان الوطني الترفيهي.

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