40 ألف طالب وطالبة في «مدارس عسير الخضراء»

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) Abowajan @ تُطلق الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم (الأربعاء) أكبر مشروع بيئي من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يستهدف أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تحت شعار «مدارس عسير الخضراء»، في إطار أسبوع تعليم عسير البيئي. وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير، فضلا عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء، لافتا إلى أن برنامج التدشين يشتمل على معارض بيئية وكشفية ومسابقات علمية ومرسم حر للبنين والبنات بممشى وسط أبها، ومارثون رياضي يهدف إلى التعريف بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة.

تُطلق الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم (الأربعاء) أكبر مشروع بيئي من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يستهدف أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تحت شعار «مدارس عسير الخضراء»، في إطار أسبوع تعليم عسير البيئي. وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير، فضلا عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء، لافتا إلى أن برنامج التدشين يشتمل على معارض بيئية وكشفية ومسابقات علمية ومرسم حر للبنين والبنات بممشى وسط أبها، ومارثون رياضي يهدف إلى التعريف بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة.

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