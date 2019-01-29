شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صحة جازان يتفقد مستشفى صامطة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله مشهور (جازان)نفذ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي زيارة تفقدية لمستشفى صامطة العام بالحد الجنوبي. وتأتي الزيارة في إطار اهتمامه ووقوفه على سير العمل بمستشفيات الحد الجنوبي عن قرب، وتلمس احتياجاتها، والاطمئنان على الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى صامطة.
وأشاد النجمي بمستوى الخدمات المقدمة، مبديا رضاه عن ما شاهده بالمستشفى من حسن تنظيم واستعداد، متمنيا لهم السير قدما لما فيه خدمة المريض والمراجع، مشيدا بجهود العاملين بمستشفيات الحد الجنوبي.
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