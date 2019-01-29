شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام: ضبط مستودع دواجن منتهية الصلاحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام)

قاد بلاغ أربع جهات رسمية إلى ضبط مستودع يحتوي على أكثر من 2500 كيلو دجاج منتهي الصلاحية، قبل توزيعه داخل وخارج المحافظة. وتمكنت البلدية والشرطة ووزارة التجارة ومكتب العمل بمحافظة القطيف من ضبط أحد المستودعات بحي المجيدية بالقطيف الخميس الماضي وبداخله 8 وافدين مخالفين، قبل اكتشاف كميات كبيرة من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي منتهي الصلاحية، تمثل خطرا حقيقيا على حياة المستهلكين، لافتقارها إلى معايير التخزين الآمن، وتم إتلافها فورا واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين. ويجرى حاليا استكمال التحقيقات حول الحادثة من الجهات المختصة. فيما حررت الجهات المختصة محضرا بالحالة، وإتلاف الدجاج الفاسد؛ تجنباً لتوزيعه على المطاعم. من جهته، أشار مدير مكتب العمل في محافظة القطيف عبدالكريم آل طه إلى أن مكتب العمل أنهى التحقيق يوم الأحد مع 8 وافدين مخالفين للمادة 39 من النظام، مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم من شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف، مبينا أنه بعد ضبط إفاداتهم تبين بأن العمالة ليست على خدمات صاحب العمل، لافتا إلى تسليم العمالة المخالفة لشرطة محافظة القطيف تمهيدا لتسليمهم لإدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لإكمال اللازم فيما يخصهم، مؤكداً اتخاذ الإجراءات النظامية بحق جميع الأطراف المخالفة والتعامل مع المضبوطات. وأصدرت بلدية محافظة القطيف تعميماً لجميع البلديات والإدارات بإلزام المطاعم والمطابخ وما في حكمها بتعليق لوحة ظاهرة مكتوب عليها أنواع اللحوم المتداولة في المطعم.