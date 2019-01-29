أمير الشرقية يسلم مستفيدي «إخاء» منازلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الدمام

سلم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف في مكتبه بديوان الإمارة أمس مفاتيح المنازل لخمسة من المستفيدين والمستفيدات من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «إخاء» وذلك خلال استقباله منسوبي المؤسسة.

وبارك الأمير سعود للمستفيدين والمستفيدات من المنازل، مؤكدا أن تأمين المسكن المناسب يحقق الاستقرار الاجتماعي والحياتي لليتيم، مشددا على أهمية الاهتمام ببناء شخصية اليتيم وتقديم البرامج التنموية التي تعزز من دوره في المجتمع وتمكنه من الالتحاق بالفرص الوظيفية المناسبة لتأمين واستقرار حياته المستقبلية.

واطلع على البرامج والفعاليات التي تنفذها المؤسسة لرعاية الأيتام بعد انتهاء مدة إقامتهم بالدور، والمؤسسات الاجتماعية وتوفير الرعاية والاهتمام والمتطلبات الأساسية التي تحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم.

وقدم الشكر للداعمين للمؤسسة من رجال الأعمال في المنطقة الذين أسهموا في دعم تنفيذ البرامج والفعاليات، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يجزل للداعمين الأجر والمثوبة ويجزيهم عما قدموه للأيتام خير الجزاء.

من جهته قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز العمري شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بأبنائه الأيتام وتوجيهاته السديدة ومتابعته لأنشطة وفعاليات المؤسسة في المنطقة.