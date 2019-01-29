4 تصاميم مقترحة لمجسم «سمكة جدة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة طرحت أمانة جدة أربعة تصاميم مقترحة لتطوير مجسم السمكة بأبحر ومنطقة بحيرة السمكة، وذلك عقب ترشيحها للمرحلة الأخيرة. واستعرضت عبر حسابها الرسمي في تويتر التصاميم من إجمالي 21 عملا مشاركا ضمن مسابقة «جمل مدينتك» لإعادة تصميم المجسم، والتي أطلقتها الأمانة منتصف محرم الماضي لطلاب وطالبات الجامعات والكليات المتخصصين. ودعت الأمانة السكان لاختيار التصميم الهندسي الأجمل خلال فترة التصويت المحددة التي بدأت أمس، ولاقت تفاعلا إيجابيا من السكان. يذكر أن الأمانة هدفت من إطلاق المسابقة إلى تشجيع السكان على المشاركة في تقديم حلول إبداعية تسهم في تجميل مدينتهم، وتحفيز المبدعين من ذوي الاختصاص لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع وتعزيز الإبداع والابتكار وإعطاء جمالية للعروس.



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