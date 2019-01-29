برنامج خاص لتطوير مهارات منسوبي الخدمة المدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض بدأت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها التدريبي الخاص بتطوير مهارات وقدرات منسوبيها، حيث بدأت أعمال التدريب والتأهيل مستهدفة في هذه المرحلة المرشحين من الموظفين المدرجين على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة، وذلك بهدف تطوير وتحسين مهاراتهم وتمكينهم بمجال العمل من خلال تزويدهم بالخبرات والأساليب الإدارية الحديثة لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية والتنظيمية الحديثة ونشر ثقافة الوعي الإداري وروح العمل الجماعي وإدارة الوقت.



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