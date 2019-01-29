إغلاق 240 منشأة مخالفة بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف

أغلقت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الغرب 240 منشأه تجارية بسب مخالفات نظامية، وذلك ضمن برنامج رقابي مكثف للوقوف على التراخيص النظامية بالمنشآت التجارية، والتأكد من سريانها واتباع الأنظمة والتعليمات، وإقفال المرافق التجارية التي تعمل دون استخراج تراخيص مهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن بلدية غرب الطائف أغلقت نحو 240 منشأة تجارية لانتهاء التراخيص النظامية الخاصة بممارسة النشاط التجاري، وأخرى لم تستخرج التراخيص النظامية لممارسة العمل.