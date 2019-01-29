حملة توعوية بمدارس مكة لمكافحة التسول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس حملة توعوية في مدارس مكة المكرمة حول مكافحة ظاهرة التسول. وأوضح مدير التوجيه والإرشاد بالإدارة سليمان الفيفي أن الحملة التي تستهدف الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، تهدف إلى رفع الوعي والتثقيف لدى الطلبة لمعالجة مخاطر التسول، مبينا أن الحملة تستمر خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أسابيع حتى الأسبوع الـ 13 قبل الاختبارات بأسبوعين بمعدل مدرسة كل أسبوع.



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