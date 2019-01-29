جامعة أم القرى تخصص مقرا لموهوبي مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تعتزم جامعة أم القرى تخصيص مقر لرعاية واحتضان موهوبي تعليم مكة المكرمة، لنقل المعرفة لهم من خلال معاهد الجامعة ومراكزها البحثية للإسهام في تهيئة جيل من الطلبة متسلح بالمهارات الأساسية ذات التخصص، بما يتواكب مع رؤية 2030، وبرامج التحول الوطني 2020.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، خلال توقيعه أمس اتفاقية تعاون بين كلية المجتمع، وإدارة إدارة الموهوبين بتعليم مكة المكرمة، أن الهدف هو الإسهام في تعزيز قيم ومهارات الطلبة، وتوفير البيئة العلمية المحفزة للإبداع والابتكار.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الإشرافي والعلمي للأولمبياد العلمي، والبرامج التدريبية، والمحاضرات والندوات، والدعم المعرفي والعلمي للبرامج البحثية، والإسهام في إنجاح يوم الممارسة العملية للطلاب والطالبات، وإشراكهم في الفعاليات والأنشطة العلمية والبحثية، وتنظيم المعارض للمشاريع والأعمال الإبداعية والابتكارية.

وقال مدير تعليم مكة إن الاتفاقية تأتي ضمن برامج إدارة الموهوبين التي سيجري خلالها ترشيح واختيار الفئات المستهدفة للبرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات، لتنمية قدراتهم التفكيرية ومهاراتهم الإبداعية.