شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يهنئ المطيري لتعيينه مديراً لزراعة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وقال المهندس المطيري: زيارتنا لسمو محافظ الأحساء جاءت للاستماع إلى توجيهاته وتوصياته لما من شأنه تقديم الخدمات الزراعية والبيئية للمحافظة، كما تم عرض جملة من الخدمات ضمن الخطة الإستراتيجية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الأحساء يهنئ المطيري لتعيينه مديراً لزراعة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.