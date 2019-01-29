شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يهنئ المطيري لتعيينه مديراً لزراعة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

هنأ الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء المهندس عامر المطيري بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، متمنيا له التوفيق والنجاح، جاء ذلك خلال استقبال سموه للمطيري ظهر أمس في مكتبه بديوان المحافظة، بحضور مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس خالد الحسيني.

وقال المهندس المطيري: زيارتنا لسمو محافظ الأحساء جاءت للاستماع إلى توجيهاته وتوصياته لما من شأنه تقديم الخدمات الزراعية والبيئية للمحافظة، كما تم عرض جملة من الخدمات ضمن الخطة الإستراتيجية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.