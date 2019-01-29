شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح يدشن منصة «تعدين» لأتمتة إجراءات وتجديد الرخص والان نبدء بالتفاصيل

دشّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح أمس، منصة «تعدين» لخدمة الاستثمار التعديني بأتمتت اجراءات وتجديد الرخص واصدارها خلال 48 ساعة، كما أطلق معاليه النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لخدمة المستثمرين في المجالات التعدينية، وذلك تزامنًا مع التدشين الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «NIDLP» بوصفه أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

» بيئة استثمارية ملائمة

وقال المهندس الفالح: «إنه منذ إقرار الإستراتيجية التعدينية للمملكة ونحن نضع قطاع التعدين بفرصه غير المحدودة موضع اهتمامنا، لاستغلال الثروات المعدنية المتنوعة بالمملكة، التي حبا الله بها أراضي المملكة»، وإبراز الإيمان الكبير بضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة إلى جانب تذليل جميع المعوقات أمام القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، لافتا النظر إلى أنه تم بذل الجهود المضاعفة لأتمتة إجراءات وتجديد الرخص التعدينية عبر منصة رقمية متقدمة، إضافة إلى العمل مع العاملين في القطاع على توفير قاعدة بيانات جيولوجية وطنية تمكن المستثمرين من معرفة مواقع التمعدن وتقييم الثروات المعدنية بالمملكة.

» منصة «تعدين»

وأفاد بأن منصة «تعدين» تهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخص التعدينية والاستعلام عن المواقع التعدينية المتوافرة في المملكة، وتحسين تجربة المستثمر وربطه بالأنظمة الإلكترونية، وذلك للتواكب مع خطة التحول الرقمي المستهدفة لقطاع التعدين.

وأبان أن المنصة تحتوي على 20 خدمة إلكترونية للمستثمر، حيث ستطرح ثلاث خدمات في الوقت الراهن، وهي: تسجيل بيانات المستثمر إلكترونياً، والاستعلام عن مواقع المجمعات التعدينية، وتجديد رخص محاجر مواد البناء.

وأوضح م. خالد الفالح أن المستثمر سيتاح له سداد المستحقات المالية وإرفاق المتطلبات اللازمة بشكل إلكتروني عبر قنوات التكامل الحكومية، حيث ستصدر الرخص وتجدد في وقت قياسي لا يتجاوز السبعة أيام بدلًا من ثلاثة أشهر في السابق.

» أول رخصة إلكترونية

من جهة أخرى، جرى أمس إصدار وتسليم أول رخصة إلكترونية خلال حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح.

» قاعدة البيانات الجيولوجية

يذكر أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، التي أطلقت نسختها التجريبية أمس تعد واحدة من أهم مبادرات الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، التي تشكل لبنة قوية لدعم الاستثمار في القطاع؛ حيث ستمكن المستثمر من الاطلاع على جميع بيانات ومعلومات علوم الأرض والمسوحات الجيوفيزيائية، وبيانات الحفر، والبيانات الهيدرولوجية والخرائط الجيولوجية الرقمية بمختلف مقاييس رسمها، ومعلومات الاستكشاف لتقييم الموارد المعدنية ومواقع التمعدن. وسيتم ربط قاعدة البيانات الجيولوجية مستقبلاً بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والعمل على تحديثها دورياً وربطها بالمعلومات الخاصة بالرخص التعدينية ونتائج أعمال الكشف.